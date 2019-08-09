ميس حمدان بإطلالة حمراء وشامة على صدرها!

نشرت الفنانة الأردنية، ميس حمدان صورة جديدة من أحدث إطلالة لها وذلك عبر حسابها على انستغرام.
وقد ظهرت ميس حمدان في الصورة باطلالة مثيرة، مرتدية مايوه أحمر وربطت شعرها ببندانة من نفس اللون.
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The pirate of Sahel 🤪………………………………………………………#ميس_حمدان #النسر #mimitta #maishamdan
غير أن أكثر ما لفت الإنتباه في إطلالة ميس حمدان كانت الشامة (او الحسنة) على صدرها حيث جاءت معظم التعليقات حولها.