شاركت الفنانة الاردنية “ميس حمدان” متابعيها بصورة جديدة لها عبر خاصيةـ”ستوري” عبر حسابها الرسمي بموقع تبادل الصور والفيديوهات “إنستجرام”، وظهرت ميس في تلك الصورة من الجيم وهي تقوم بالتمرينات الرياضية وهي ترتدي ملابس رياضية مكشوفة بشكل لافت للأنظار.

واستعرضت حمدان من خلال ظهورها لياقتها البدنية المرتفعة في تنفيذ عدد من التمارين الرياضية، وظهرت بإطلالة رياضية جريئة، وتفاعل معها متابعيها بشكلٍ لافت، وتداولت تلك الصورة عدد كبير من الحسابات النشطة المعنيّة بحياة الفنانين والمشاهير علي السوشيال ميديا.

في سياقٍ آخر، ردت الفنانة الأردنية ​ميس حمدان​ على الاتهامات التي وجهت إليها بانتقاد بعض فئات المجتمع من خلال تقليدها لهم بفيديوهات تنشرها عبر حساباتها على مواقع التواصل الاجتماعي. حيث جسدت مؤخراً شخصية تنتمي للفئة الشعبية مرتدية الحجاب ولديها أسنان غير متناسقة .وتلقت حمدان عدد من التعليقات الغاضبة وتضمنت هجوما وانتقادات لها من جانب بعض المتابعين الذين اتهموها بالتنمر على المحجبات وأصحاب الأسنان الغير متناسقة .

وأوضحت ميس خلال حوارها في برنامج The Insider، أنها تحترم آراء المتابعين، موضحة أنها بالأساس ممثلة كوميدية، وقدمت عشرات الشخصيات من قبل، ولاقت رواجاً كبيرا، لأن الجميع تعامل معها في إطار العمل الفني الكوميدي وليس عملا يهدف للسخرية.

وتابعت ميس بالقول: “أنا من أول ما بدأت بدأت ببرنامج كوميدي قدمت خلاله العديد من الشخصيات.. عمرنا ما اخدنا هذه الاسكتشات بهذه الطريقة، الشخصيات اللي بعملها دلوقت انا اصلا قلدتها زمان والناس كانت تتقبلها بصدر رحب وتضحك، على عيني وراسي أراء الجمهور بس أبدا مش ده المقصود ولا إننا نتنمر بحد”.