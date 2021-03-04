أجرت الفنانة ميس حمدان تجربة لارتداء الحجاب، والحديث مع متابعاتها عن موضة المحجبات.

نشرت ميس حمدان فيديو عبر حسابها على Instagram، للترويج لملابس للفتيات، وقالت إنها تتلقى أسئلة من المحجبات حول إمكانية ارتداء التيشرت الفضفاض الذي تروج له، لذلك قررت أن تجري تجربة عملية لإثبات إمكانية حدوث ذلك.

استعرضت ميس مميزات التيشرت الواسع، وقالت إن رغم كونه فضفاض إلا أنها تثق أن المحجبات يمكنهن ارتداء المقاس الصغير منه، وبدأت في ارتداء جاكيت فوق التيشرت ثم قررت وضع الحجاب على رأسها.

أوضحت ميس حمدان أنها لا تمتلك طرحة لارتدائها لذلك استعانت بشال من خزانتها، مشيرة إلى أنها لا تجيد ربط الحجاب، وبدأت في استعراض شكلها بالحجاب، قبل أن تنظر إلى نفسها وتقول “والنبي حلو ولذيذ الحجاب… ربنا يهدينا جميعا”.

واصلت ميس حمدان استعراض مظهرها كمحجبة وقررت استبدال الطرحة بشال أصغر، لتوضح تفاصيل أخرى للفتيات المحجبات اللاتي يرغبن في ارتداء أزياء مشابهة للتيشرت الذي ترتديه.

يذكر أن أخر أعمال ميس حمدان كان ظهورها كضيفة شرف في مسلسل “ونسني” شهر رمضان الماضي، وهو من بطولة محمود الليثي، حازم إيهاب، بسنت شوقي، سامي مغاوري، حنان سليمان، سارة درزاوي، أحمد سلطان وهنا غنيم، تأليف ورشة كتابة تامر فرج وإخراج رامي رزق الله.