الصفحة الرئيسية فن ميس حمدان وشقيقاتها في أحدث جلسة تصوير على طريقة فيلم ” للرجال...

ميس حمدان وشقيقاتها في أحدث جلسة تصوير على طريقة فيلم ” للرجال فقط “

بواسطة -
0 52

نشرت الفنانة ” ميس حمدان ” عبر حسابها الرسمي على موقع الصور والفيديوهات ” إنستجرام ” صورا من أحدث جلسة تصوير خضعت لها برفقة شقيقتيها ” مي سليم ” و ” دانا حمدان ” .

واللاتي ظهرن بها بإطلالة مختلفة تماما حيث ارتدوا بدل رجالي وبتسريحات شعر رجالي على طريقة الفيلم المصري الشهير ” للرجال فقط ” الذي كان من بطولة كلا من الفنانتين سعاد حسني ونادية لطفي .

وكتبت ميس حمدان في تعليقها على الصور قائلة : ” فيلم للرجال فقط الجزء الثاني بطولة مي سليم ودانا حمدان ” .

View this post on Instagram
f4f4f4; border-bottom: 2px solid transparent; transform: translateX(16px) translateY(-4px) rotate(30deg)">
F4F4F4; border-right: 8px solid transparent; transform: translateY(16px);">
F4F4F4; border-left: 8px solid transparent; transform: translateY(-4px) translateX(8px);">

فيلم للرجال فقط الجزء الثاني بطوله @dhamdanofficial @maiselim 😂 Photogrepher: @turky_105_studio Stylist ; @dhamdanofficial

A post shared by Mais Hamdan (@maishamdanoff) on

لا يوجد تعليقات

ماذا تقول أنت؟

الرجاء, التأكد من الأطلاع على قواعد الكتابة في نورت قبل نشر تعليقك.

هذا الموقع يستخدم Akismet للحدّ من التعليقات المزعجة والغير مرغوبة. تعرّف على كيفية معالجة بيانات تعليقك.