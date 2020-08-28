تستعيد ميغان ماركل، الدوقة السابقة وزوجة الامير هاري،، حياتها العادية بعد تحررها من البروتوكولات الملكية حيث بدأت بالظهور بإطلالات بسيطة بعيدا عن التكلف.

فقد لفتت الدوقة السابقة الأنظار أثناء قيامها بعمل تطوعي بالتعاون مع جميعة Baby2baby حيث تخطّت كلياً حدود القواعد الملكية. ولهذه الغاية ارتدت كنزة بيضاء من توقيع Victoria Beckham مع سروال قصير باللون الكاكي وأضافت قناع حماية موقّعاً من Royal Jelly.

ولم تتردّد ماركل في تزيين اللوك ببعض الأكسسوارات مثل سوارين من مجموعة Love من Cartier. وأكملت اللوك بحذاء مسطّح من مجموعة Stan Smith من Adidas. وهذا يعتبر مخالفة واضحة لكل البروتوكولات الملكية التي تحظّر على أفراد الأسرة الحاكمة ارتداء السراويل القصيرة. كما يثبت أن ميغان خرجت كلياً من حياة عائلة زوجها.