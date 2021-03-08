كسرت ميغان ماركل زوجة الأمير هاري، حفيد الملكة اليزابيث الثانية ملكة بريطانيا، حاجز الصمت وفضحت العائلة المالكة في مقابلة تلفزيونية جمعتها وزوجها مع مقدمة البرامج في شبكة “سي بي اس” اوبرا وينفري.

ووصفت ميغان العائلة المالكة البريطانية بالعنصرية والكذب وقالت إنها دفعتها إلى حافة الإنتحار، في المقابلة التلفزيونية المتفجرة التي يمكن أن تهز النظام الملكي من صميمه.

ميغان ماركل في حديثها عن العنصرية في القصر الملكي تصرح بأنه قيل لها بالقصر بأنهم قلقون من ان يولد طفلها ببشرة داكنة وعند سؤالها عن هوية الشخص قامت بالسكوت والتلميحات تقول بأنها الملكة اليزابيث !! pic.twitter.com/51A0XZTRDF — ETN (@EtnArabic) March 8, 2021

وقالت ميغان البالغة من العمر 39 عامًا، إنها كانت ساذجة قبل أن تتزوج من العائلة في عام 2018، لكن انتهى بها الأمر بعد أن كانت لديها أفكار انتحارية وتفكر في إيذاء نفسها بعد التماس المساعدة ولكن لم تحصل على أي شيء.

وأضافت أن ابنها أرشي، البالغ من العر 19 شهرا حُرم من لقب الأمير لأن هناك مخاوف داخل العائلة المالكة بشأن لون بشرته.

الامير هاري عن زوجته ميغان : انا جداً فخور فيها وكيف تجاوزت التعليقات المشينة كنت كل ما اعود الى لندن آتي اليها وهي تبكي بفترة رضاعتها لطفلنا pic.twitter.com/UjiXyXovgt — ETN (@EtnArabic) March 8, 2021

وأتهمت ميغان في المقابلة التي عرضت مساء الأحد أن العائلة الملكية بأنها لم تكن تريد أن يكون ابنها أميرًا مشيرة الى أنه كان هناك “حديث حول مدى سواد بشرته عند ولادته”.

ووصفت ميغان العائلة المالكة البريطانية بأنها غير مبالية وكاذبة، واتهمت كيت – زوجة شقيق زوجها الأمير وليام – بجعلها تبكي قبل زفافها.

وقالت ميغان إنها “الشركة” (العائلة الملكية) – سعت الى اسكاتها وإن مناشداتها للمساعدة أثناء وجودها في محنة بسبب التقارير العنصرية ومأزقها لم تلق آذانًا صاغية.

واضافت ميغان وهي تبكي: “لم أرغب في أن أكون على قيد الحياة بعد الآن. وكان ذلك تفكيرًا واضحًا للغاية وحقيقيًا ومخيفًا. وأتذكر كيف كان (هاري) يحتضنني”.

بدوره كشف الأمير هاري في اشارة لوالده: “أشعر بالخذلان حقًا.. عائلتي حرفيًا قطعتني مالياً وهو رفض تلقي مكالماتي الهاتفية في وقت ما.”

وقال هاري:”أجريت ثلاث محادثات مع جدتي، ومحادثات مع والدي قبل أن يتوقف عن الرد على مكالماتي.”