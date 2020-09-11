صدم النجم ميلاد يوسف معجبيه عبر شبكات التواصل الاجتماعي، بصورة ظهر فيها بحالة نفسية معقدة جداً.

وشاركت شركة “غولدن لاين للإنتاج الفني” الصور عبر حسابها الرسمي على موقع “انستغرام”، على ما يبدو من كواليس تصوير مسلسل “انتقام بارد” من بطولة نخبة من النجوم السوريين، على رأسهم خالد القيش، جيني إسبر، نضال نجم، يزن خليل، ربى الحلبي، حسام تحسين بك، وفاء موصللي، فرح خضر، يارا دولاني، عبد الرحمن قويدر، سارة الطويل، يحيى بارازي، بلال مارتيني.

وتدور احداث العمل على التشويق والإثارة والغموض، بين شخصيات تتصارع فيما بينها، من دون ان تعلم ان هناك من يحركها بألاعيب نفسية خطيرة.

يُذكر ان “إنتقام بارد” من انتاج “غولدن لاين” و”آي سي ميديا”، ومن تأليف وسيناريو وحوار نعيم الحمصي، ومن إخراج سيف سبيعي.

وقال يوسف الذي يجسّد شخصية “طارق” المتخبطة بشعور عارم من القلق والألم والخوف، إنها تنطوي على “جرعة عالية من التشويق والإثارة والغموض على حد سواء”.

ويفضّل يوسف وفق تصريحات صحافية إطلاق اسم “انتقام الموت” على المسلسل “لا سيما أن الأحداث تربط بين عالمين متوازيين ومترابطين عبر صلة الأشخاص من الطرفين”، مشيراً إلى أن العمل “اجتماعي نفسي، يبحث في المكنونات البشرية بشكل ذكي وعميق جداً، وبحاجة إلى التركيز”.

وأضاف: “بواعث نفسية طارق في المسلسل قائمة على خسارة جسيمة في حياته، إضافة إلى مشاعر أخرى كالذنب ومحاولة تطهير الذات”.

وعبّر عن سعادته بالعودة إلى العمل تحت إدارة المخرج سيف الدين سبيعي بعد تجارب مميزة معه، قائلاً “له باع في الأعمال الدرامية الاجتماعية عبر إظهار الشخصيات بتفاصيلها الكاملة”.

ونوّه بارتياحه أيضاً للعمل مع الشركة المنتجة التي سعت إلى “تأمين الظروف الجيدة والمناسبة للخروج بمسلسل مختلف على الصعيد الفني والإنتاجي، وحاولت رسم معالم موقع خاص للتصوير، من بناء أول حجر فيه إلى آخر إكسسوار”.