أعلنت الفنانة المصرية ” ميمي جمال ” عن اعتزالها الفن وأكدت على ما تم تداوله من أنباء بخصوص هذا الأمر الفترة الماضية في مداخلة هاتفية لها مع برنامج ” المساء مع قصواء ” الذي تقدمه الإعلامية ” قصواء الخلالي ” على قناة ” TEN ” .

وأشارت ميمي جمال في حديثها إلى أنها عقب وفاة زوجها الفنان الراحل ” حسن مصطفى ” مرت بحالة نفسية سيئة لمدة سنة ونصف تقريبا .. فقالت : ” عشرة عمر إحنا متجوزين بقالنا حاجة وأربعين سنة .. فأنا اتهزيت شوية وقعدت سنة ونص مش قادرة أعمل حاجة ” .

وتابعت : ” لغاية لما أحمد حلمي عمل الفيلم بتاع لف ودوران وقالولي هتعملي دور أمه وهو عايزك فأنا نزلت اشتغلت الدور ده وبعدها قعدت خلاص .. لقيت إن كفاية كده أنا اشتغلت كتير وبشتغل من وأنا عندي 9 سنين فقولت كفاية بقى أشوف ولادي وأشوف أحفادي وأشوف نفسي شوية ” .

وعن ما تم تداوله حول إضطراب العلاقة بين ميمي جمال وأولادها وأحفادها وإنها تعاني من الوحدة أشارت إلى إنه تم تحريف كلامها عن بناتها وعن حياتهم ونفت ذلك تماما .. كما أكدت على إنها لا تمتلك أية حسابات على مواقع التواصل الاجتماعي .