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مي العيدان: “انا ما انكسر ما ينلوي ذراعي واكبر من اوجاعي”

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mai el3idan

اثارت الاعلامية الكويتية ​مي العيدان​ جدلا كبيرا بين الجمهور بمنشورها الجديد الذي اشارت فيه الى انها لا تنكسر وستظل اكبر من اوجاعها، وكأنها ارادت ارسال رسالة لأحدهم دون ان تسميه.
ونشرت مي صورة لها على حسابها الخاص على احد مواقع التواصل الاجتماعي، وعلقت عليها قائلة: “انا ما انكسر ما ينلوي ذراعي، ببقى واظل اكبر من اوجاعي، انا رغم كل شي حصل صبري، معاي عكازي وشراعي، بيني وبين الصبر رحلة عمرها سنين، ما ادري منهو اللي غلط ومنهو فينا ها المسكين.

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