نشرت الإعلامية الكويتية ​مي العيدان​ صورة للفنانة السعودية ​أسيل عمران​ “قبل وبعد”، أي صورتها الحالية الى جانب القديمة، وذلك على صفحتها الخاصة، وأشارت مي من خلالها الى التغيير الكبير في شكل أسيل، الأمر الذي لفت المتابعين ايضا.

وعلّقت مي على الصورة بالقول: “صورة اسيل عمران قبل وبعد . . تغيير جذري”.

على صعيد آخر نفت أسيل عمران مؤخرا ما تردد حول إستبعادها من الفيلم الجديد الذي يحضّر له الفنان المصري تامر حسني، وأكدت أن الأمر فكرة مطروحة ولم تدخل حيز التنفيذ بعد، لذلك لم تأخذ أي ممثلة مكانها؛ لأنها في الأساس لم تكن الإسم المطروح للعمل في فيلم تامر الجديد.





