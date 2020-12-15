نشرت الاعلامية الكويتية مي العيدان صورة للفنان السوري عباس النوري مع زوجته الكاتبة عنود خالد وابنائهما رنيم وميار وريبال وذلك عبر حسابها على انستغرام.

وعلقت مي العيدان على الصورة مشيدة بجمالهم اذ كتبت: “عائلة الفنان عباس النوري . . مفروض يسمونهم عايلة الجيز كيك”.

وقد اشاد الكثيرين من المتابعين بدورهم بجمال عائلة عباس النوري حيث جاءت بعض التعليقات على الشكل التالي: “اصلا السورين حلوين ماشاءالله ” و “احلى واحد ابوهم” و “

سبحان الله عباس النوري احلاا منهم ماشاءلله ”.

يذكر ان هذه لست المرة الاولى التي تغازل فيها مي العيدان عائلة عباس النوري حيث سبق وان نشرت صورة له الى جانب صورة لابنته بفستان الزفاف وعلقت كاتبة: “صورة ابنة الفنان عباس النوري.. ما شاء الله الابو احلى”.