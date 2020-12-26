تشتهر الاعلامية الكويتية مي العيدان بتعليقاتها المثيرة للجدل والتي تتسبب في الهجوم عليها من قبل ناشطي مواقع التواصل الاجتماعي حيث يصفها الكثيرين بأنها مستفزة.

وفي احدث تعليقاتها، نشرت مي العيدان صورة لعارضة الازياء نيكول سعفان والتي تفيد الانباء عن وجود علاقة عاطفية بينها وبين طارق العريان، طليق الفنانة السورية اصالة ووالد توأمها ادم وعلي.

وعلقت مي العيدان على الصورة كاتبة: “حبيبة طارق العريان الجديده. . . الصراحه له حق يفضلها على اصاله. . الصراحه البنت حلوه تستاهل. . ذوقك صار احلى طارق العريان تتهنى”.

وقد اثار كلام مي العيدان عددا من التعليقات الغاضبة حيث كتبت احداهن: “”هل شايفة انو هاد عذر يخون مرتو ويهدم بيته بس لانو شاف وحدة حلوة اكتر من مرته وين كانت عيونه لما تزوجها اذا هاد عذر معناها كل الرجال معها حق تخون وتبدل على كيفها” وقالت اخرى “يعني كل واحد يشوف وحدة أحلى من زوجته يقوم يطلق زوجته ويتزوج الأحلى منها؟ بالأخير كل جميلة فيه اللي أجمل منها إذا راح يتبع الجمال في الزواج الدنيا بتخرب” وقالت ثالثة “حسبنا الله و نعم الوكيل هو كل واحد شاف وحدة احسن من زوجته يروح لعندها الله يهدينا و يهديك بس”.

وكانت ​نيكول سعفان​ قد خرجت عن صمتها مؤخرا وردت على كم التعليقات المهاجمة التي تلقتها عبر صفحتها الخاصة على موقع التواصل الإجتماعي، وذلك بعد إنتشار صور لها مع المخرج الفلسطيني ​طارق العريان​، والتي أثارت الجدل بقوة من جديد حول علاقتهما الغرامية وأنها السبب في إنفصاله عن الفنانة السورية ​أصالة​.



وأكدت سعفان على هذه العلاقة، رافضةً في الوقت نفسه إتهامها بأنها السبب في إنفصال العريان وأصالة، مشيرةً إلى أنه لم يكن سعيد معها ولهذا إنفصلا.



وكتبت:” أريد أن أخبرك أنني ليس لي دخل في طلاقهم، والطلاق حدث لأنه لم يكن سعيدا، وجرى بينهم الكثير من المشاكل، ولم أكن مطلقا مع طارق عندما كانوا متزوجين”.