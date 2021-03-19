أحرجت الاعلامية الكويتية مي العيدان مواطنتها الفنانة الهام الفضالة بنشرها صورة لها من الارشيف وذلك عبد التغير الكبير في شكلها والذي أثار الجدل في الايام الماضية.

وعلقت مي العيدان على الصورة، التي نشرتها عبر حسابها على انستغرام، كاتبة: “من الارشيف صورة الهام الفضاله مع المرحوم الفنان الشعبي شعبان عبدالرحيم في ٢٠١١”.

وقد اثارت الصورة دهشة بعض المتابعين حيث جاءت بعض التعليقات على الشكل التالي “فكرتها هاله صدقي ” و “منو هذي صدمتيني” و “حسبتها بدرية طُلبة ”.

وكانت الهام الفضالة قد ردت سخرية البعض من اطلالتها الاخيرة حيث تحدثت، خلال فيديو بثته عبر حسابها بموقع ”سناب شات“، قائلة: ”سالفة صورتي أمس وبعدين الصورة اللي حطيتوها كنت توني والدة كنت جبتوا واحدة تانية من نفس المسلسل بس لقطة حلوة أحسن من هذه عندي صور تانية حلوة بس دي تختوخة وعندي هيك خدود ومربربة بس عندي لقطات أحلى“.

وتابعت: ”بس أنا وايد ضعفانة أنا خلاص عظامي يطلعون طبعا مع الرتوش الخفيفة والمكياج والحين تعمدت أصور لكم بدون فلتر عشان تشوفون وبس عشان سلامتكم الضعف حلو“.

وأردفت: ”اللي خايفة تسوي تكميم أنا بقول لها اتكلي على الله وساويها والضعف حلو والله حلو وأنا حتى أول ما ساوتها صارلي سنتين ما ضعفت وايض والمفروض أخس بالخمسينات فأكثر من صديقة عندي قالولي بعد سنتين راح تضعفين وايض صدقيني“

وأكملت: ”فعلا أنا صارلي سنتين وهذه السنة شفتوني ايش لون نزلت طبعا مع المحافظة وانتوا تشوفوني هالفترة أسوي أكل دايت وما بخربط فيه بس هذا الموضوع كله إلى نهاية الأمر ”.

واختتمت حديثها: ”تقولون إني تحورت ليش قالولكم أن أنا كورونا تحورت ايش يعني تحورت بس ما علينا أنا طالعة بالمسلسل وطالعة بالصور في كل مكان جت على هالصورة يعني معلش خدوا راحتكم بس نقوا صورة حلوة“.