تعرضت الممثلة الكويتية إلهام الفضالة لموجة من السخرية مؤخرا بعد تداول صور لها على طريقة “قبل وبعد” أثارت دهشة المتابعين بالتحول الواضح في ملامحها، لتنهال عليها التعليقات التي تباينت ما بين تعليقات معلقة على جمالها وأخرى متحدثة عن عمليات التجميل.

وتضمنت الصورة، التي نشرتها احدى الحسابات على انستغرام، صورتين لإلهام الفضالة تبرز التغير الواضح الذي شهدتها ملامحها، إلا جانب نجاحها في التخلص من الوزن الزائد الذي يظهر بوضوح بين الصورتين.

وفي الصورة الأولى ظهرت إلهام الفضالة بشفتين رفيعتين ودقن مزدوج ووجه أكثر اكتلاءً بكثير عما هي عليه الآن كما ظهرت بوجه مستدير وليس مستطيل، كما كان الأنف أكثر عرضاً قبل ان تظهر في إطلالاتها الأخيرة بأنف رفيع مدبب، وهو ما أدهش المتابعين بالتحول الواضح في ملامحها.

وقد دافعت الاعلامية الكويتية مي العيدان عن الهام الفضالة حيث كتبت تعليق هاجمت فيه الصفحة التي نشرت صورة النجمة الشهيرة.

وكتبت مي العيدان: “الصوره اللي على اليمين من قبل ١٢ سنه مو ١٨ سنه هذي الصوره في مسلسل الحب الكبير ب ٢٠٠٩ وكانت توها طالعه من النفاس توها والده بنتها النور”.

تعليق مي العيدان على صورة إلهام الفضالة أثار الجدل وتفاعل معه المتابعين في عدد من التعليقات منها: “لهالدرجه فاضيه ماعندش مهره حافضه كل شي ع الفنانات كنهم جابو من الله خبر”،”عندك حق مي بيعجبني فيكي ردودك الجاهزة دايما”.