علقت الاعلامية الكويتية مي العيدان على ازمة مواطنتها الفنانة هيا الشعيبي بعد استدعائها من قبل جرائم المباحث الالكترونية وتحويلها الى النيابة على خلفية الفيديو الخادش الذي نشر على حسابها على “سناب شات”.

واعتبرت مي العيدان، في فيديو، نشرته عبر احد حساباتها على مواقع التواصل الاجتماعي، أن هيا الشعيبي ادخلت نفسها في الفترة الاخيرة في عدد من المشاكل والتي كان منها أزمة الفنانتين الهام الفضالة وزهرة عرفات واخرها الازمة التي اثارتها مع السعوديين على خلفية مشاركة الاميرالقطري في عزاء أمير كويت الراحل الشيخ صباح الاحمد قائلة أنها “دخلت نفسها في شيء اكبر من حجمها”.

وأكدت مي العيدان على خلافها مع هيا الشعيبي قائلة “انا لن اتصالح معها انا عندي خلاف معها من عام 2015 وشتمت امي الميتة علشان انا وقفت مع طارق العلي في تلك الايام “.

وتابعت مي العيدان “الحين هي نايمة في نظارة النيابة العامة وارجع واقول هي دشت نفسها في مشاكل كانت في غنى عنها وهذه كلها تبعات لما هي حكت في السياسة في شيء اكبر من ثقافتها ومن المامها”.

واضافت مي العيدان :”انت قلتي ان تميم هو الرئيس الوحيد اللي جالنا كل الرؤوساء جالنا ثاني وثالث ورابع وخامس شو كان وضعك ليش استباق الامور انت فنانة ما لك دخل في السياسة والسعودية فضلها عليك وعلى الكثيرين الفنانين والاعلاميين”.

غير ان مي العيدان دافعت عن هيا الشعيبي في قضية الفيديو الخادش قائلة: “كل شي ممكن تدش فيه هيا الشعيبي الا حكاية انها تنزل فيديو اباحي على سنابها ما تطلع منها لانها عارفة ان هذا سنابها في عائلات ومصدر رزق حقها فمستحيل تنزل شي من هذا النوع واللي يقلك الحساب الموثق في سناب لا يتهكر يتهكر يا حبايبي هكروا موقع وزارة الخارجية الاميركية والكونغرس دشوا عليه وانتوا تتوقعون سناب هيا الشعيبي لا يتهكر”.

وتابعت مي العيدان “انا اقدر افجر بالخصومة واقول لا تستاهل بس الواحد يحكي اللي ليه واللي عليه كل شي ممكن تدش فيه هيا الشعيبي الا هذا “.