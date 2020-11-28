أثارت الاعلامية الكويتية مي العيدان ضجة كبيرة في الايام القليلة الماضية بعد سخريتها من الفنان المصري احمد بدير ووصفها له بـ “الاقرع” وذلك بعد نشرها صورة ابنته سارة.

وكانت سارة بدير ردت على السخرية من والدها في تدوينة عبر حسابها على الفايسبوك قالت فيها:”طيب انا صحيت من النوم انهارده لقيت مصر كلها بعتالى عن بوست استاذه مي العيدان (الإعلاميه!).انا اسمع عن حضرتك طبعا واعرف انك شخص مشاكس يعشق التنمر وخصوصا التنمر على الفنانيين”.

وأضافت:”بس حابه اوضحلك كام حاجه كده :اولا انا ابويا نجم كبير من نجوم الوطن العربى ومحدش هيسمحلك تتكلمى عليه نص كلمه واعتقد انك شوفتى ده كفايه فى هجوم الوطن العربى كله عليكى الي انا نفسي اتفاجأت بيه وبشكر كل الناس الي ردت غيبتنا، ثانيا لو الفنانين بالنسبه لك حياتهم مستباحه فأنا مش فنانه عشان تحطينى معاهم فى جمله مفيده(مع احترامي لكل الفنانيين طبعا)”.



وختمت بالقول:”ثالثا ابويا الي حضرتك بتغلطى فيه ده علمني ارفض التنمر بجميع اشكاله وحضرتك غلطتى فانا اكيد مش هسكت !واخيرا انا ابويا زى القمر ورأيك بعد اذنك احتفظي بيه لنفسك بعد كده”.

غير ان مي العيدان دافعت عن نفسها مؤكدة انها لم تقصد التنمر أو السخرية اذ نشرت رد سارة وعلقت كاتبة: “رد ساره ابنة احمد بدير . . اولا من قال اني سخرت منه انا قلت عنه اقرع واهو فعلا اقرع و اشوف ياكثر مشاهده في مسرحياته وأفلامه اللي يسخر اهو من قرعته و سهير البابلي تفت على قرعته في رَيَّا وسكينه اشوف ما تكلمتوا”.

هذا وقد قرر أحمد بدير مقاضاة مي العيدان بسبب تعليقها اذ قال المحامي أشرف عبد العزيز، محامي بدير، في بيان: ” جاري اتخاذ كافة الإجراءات القانونية ضد الإعلامية الكويتية مي العيدان، نحو ما قامت به من تنمر وسب وإساءات لفظية في حق الفنان القدير أحمد بدير بصفحتها على موقع التواصل الاجتماعي إنستغرام mayl3eidankwt، وقيام معظم المواقع الإلكترونية وصفحات السوشال ميديا بنقل هذه الكلمات التي تمثل تنمرا وسبا في حق الفنان القدير أحمد بدير”.