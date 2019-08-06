مي العيدان ترد على بعض المتابعين بعبارات نابية بخصوص حالة فجر السعيد الصحية

حرصت الإعلامية ” مي العيدان ” منذ إعلان الأزمة الصحية التي ألمت بالإعلامية الكويتية ” فجر السعيد ” نتيجة عملية جراحية أجرتها في معدتها على نشر تطورات الحالة الصحية لفجر وتفاصيل حالتها الحرجة من جراء النزيف الداخلي الحاد الذي تعرضت له .
كما تنشر أيضا صورا لها وتطالب جماهيرها ومتابعيها بالدعاء لها والشفاء من تلك الأزمة التي أصابتها منذ حوالي إسبوعين .
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مو بس الدار ولهانه مو بس الدار شجر سكتنه وأغصانه مو بس الدار فريج أظلم بعد عينك وكل شي يسألك وينك لا طاري ولا اخبار وحشت الدار
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إلا أن أحيانا تأتي بعض التعليقات من متابعيها التي لا تعجبها مما يدفعها إلى إهانتهم بطريقة سيئة ثم تقوم بحظره .
وتقوم مي العيدان بالرد بطريقة وقحة وتصفهم بعبارات نابية على المتابعين وتشتم امهاتهم وعائلاتهم بطريقة غريبة لا تليق باعلامية .
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اليوم سافرت الاعلاميه فجر السعيد الى فرنسا على متن طائره خاصه و بأمر من صاحب السمو الشيخ صباح الاحمد الى لندن لتلقي العلاج هناك و تحت إشراف طاقم طبي🙏🏻 اللهم شافها و عافها وألطف بحالها يامن وسعت رحمتك كل شيء🙏🏻 ادعولها
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الله لايحرمني من سماع اسمي بصوتج. . انتي اللي صنعتي مني كل شي لح بالقلب فريه الله وحده يعرف كبرها. . الله يشافيج و يعافيج وترجعين لنا من بعد شوق. . احبج وايد. . المتين اللي وراج قاعد يشرب قهوه مابيه #فجر_السعيد