مي العيدان ترد على بعض المتابعين بعبارات نابية بخصوص حالة فجر السعيد الصحية

حرصت الإعلامية ” مي العيدان ” منذ إعلان الأزمة الصحية التي ألمت بالإعلامية الكويتية ” فجر السعيد ” نتيجة عملية جراحية أجرتها في معدتها على نشر تطورات الحالة الصحية لفجر وتفاصيل حالتها الحرجة من جراء النزيف الداخلي الحاد الذي تعرضت له .

كما تنشر أيضا صورا لها وتطالب جماهيرها ومتابعيها بالدعاء لها والشفاء من تلك الأزمة التي أصابتها منذ حوالي إسبوعين .

إلا أن أحيانا تأتي بعض التعليقات من متابعيها التي لا تعجبها مما يدفعها إلى إهانتهم بطريقة سيئة ثم تقوم بحظره .

وتقوم مي العيدان بالرد بطريقة وقحة وتصفهم بعبارات نابية على المتابعين وتشتم امهاتهم وعائلاتهم بطريقة غريبة لا تليق باعلامية .