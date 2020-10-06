اثارت الاعلامية الكويتية مي العيدان الجدل بعد سخريتها من صورة للفنانة السورية اصالة نصري على طريقة “قبل وبعد” وذلك عبر حسابها على انستغرام.

فقد نشرت مي العيدان صورة مركبة للفنانة اصالة شملت صورة قديمة لها من فترة التسعينات تظهر فيها بوزن زائد مع صورة اخرى حديثة.

وعلقت مي العيدان على الصورة ساخرة بالقول: “صورة اصاله قبل و بعد . . فرق السما عن الارض”.

وقد انتقد متابعو مي العيدان سخريتها من صورة اصالة مؤكدين انها لم تتغير كثيرا سوى انها فقدت الكثير من الوزن وتغزل بها الكثيرون حيث قال احدهم: “نفس الشكل والله بس انها ضعفت حلوة اصاله” وقال اخر “بكل حالاتها حلوه خلقة الله مافي شي يعيبها”.