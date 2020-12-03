علقت الاعلامية الكويتية مي العيدان بسخرية على اطلالة الفنانة المصرية ياسمين صبري على السجادة الحمراء فى افتتاح مهرجان القاهرة السينمائى الدولى فى الدورة الـ42 والذي اقيم مساء امس الاربعاء.

فقد نشرت مي العيدان، عبر حسابها على انستغرام، مقطع فيديو لياسمين صبري وعلقت كاتبة: “اطلالة ياسمين صبري في مهرجان القاهره السينمائي . . ياحليلها على بالها رايحه اتسوي الفوازير”.

وقد تعرضت مي العيدان لوابل من الانتقادات من متابعيها والذين اتهموها انها تطمع ان ترد عليها ياسمين صبري حيث كتب احدهم: “ماراح ترد عليج لاتفرحين ” وكتب اخر “تبي ترد عليها مثل بنت احمد بدير ” فيما قال ثالث “ياختي انتي الله يعطي النفخ وتفخ خله اشوي بيج شوفه …انتي صيري بجمالها وبعدين عيبي عليها شهل اسلوب البايخ مخليه اكاونتج للستنقاد عيب هذوله فنانين ولهم مكانتهم”.

واعتمدت ياسمين فستاناً بقصة “الكاب” إذ جاءت تنورته واسعة “كلوش” من قماش يشبه الفرو الصناعي كي يقيها البرد فيما كان في قسمه الأعلى ضيقاً على الصدر والخصر ومزيناً بتطريزات وواعتمدت كمين طويلين من الساتان ، وأكملت إطلالتها بإكسسوارات مكونة من خاتم وأسورة وعقد، وتركت شعرها منسدلا، كما اختارت ماكياجاً قوياً يتناسب مع الحدث.

يذكر ان مي العيدان كانت قد اعتذرت مؤخرا من الفنان المصري احمد بدير بعد تعليقها المثير الجدل حيث عبّرت عن ندمها عما بدر منها تجاه ووصفه بـ”الأقرع”