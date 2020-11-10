تعرف الاعلامية الكويتية مي العيدان بتعليقاتها اللاذعة والتي دائما ما تثير الجدل خاصة لجهة انتقادها صور المشاهير قبل وبعد التجميل.

وفي احدث هذه التعليقات، نشرت مي العيدان صورة لمصممة الأزياء والفنانة المغربية بسمة بوسيل زوجة الفنان المصري تامر حسني على طريقة “قبل وبعد” وعلقت عليها كاتبة: “صورة بسمة بوسيل قبل وبعد . . والله فلوس تامر حسني غيرت و بدلت”.

وقد دافع معظم المعلقين عن بسمة بوسيل مؤكدين انها جميلة في كلتا الصورتين حيث كتب احدهم: “حلوة بالحالتين لو بس، تعوفين الناس بحالها بابا دعي، الخلق للخالق” وكتبت اخرى “جميله صراحه ف الحالتين” وقالت ثالثة: “هي بكلتى الحالتين حلوة وزادت جمالا عكسك انتي لا قبل ولا بعد استغفر الله ”.

يشار إلى أن الفنانة بسمة بوسيل قد أعلنت اعتزالها الغناء منذ زواجها من الفنان تامر حسني، وبعدها اتجهت إلى العمل بالموضة والأزياء ومستحضرات التجميل وكل ما يشغل المرأة.

وكانت مي العيدان قد نشرت قبل ذلك صورة مركبة للفنانة السعودية اسيل عمران تجمع صورة قديمة مع اخرى حديثة مشيرة الى تغير جذري في شكلها.