تعرف الاعلامية الكويتية مي العيدان بتعليقاتها اللاذعة والتي تلامس السخرية في كثير من الاحيان ما يتسبب في اثارة الجدل بين متابعيها.

وفي احدث تعليقاتها نشرت مي العيدان صورة للممثلة العراقية ميس كمر وعلقت ساخرة من ملابسها بالقول: “اللي يلاقيلي نفس هالتيشرت يبلغني ابي مثله صراحه”.

وكالعادة فقد اثارت مي العيدان سخرية عدد من المتابعين من لا سيما العراقيين حيث كتب احدهم: “عدنه مثل عراقي يكول ميعيب غير المعيوب وانتي من ساسج الحد راسج متروسة عيب” فيما كتب اخر “طيب هي حره شو ماتابس ماحد بدخل بلبسك حرام الاستهزاء بالناس”.

فيما علق اخرين مشبهين ملابس ميس كمر باخر إطلالة لنسرين طافش حيث كتب احدهم: “ترى نسرين طافش عندها مثلها على ابيض”.