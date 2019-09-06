مي العيدان تسخر من جسم دموع تحسين.. ومتابعوها يتهموها بالتنمر!

تعرضت الإعلامية الكويتية مي العيدان لموجة من الانتقادات بسبب سخريتها من الفنانة العراقية دموع تحسين، نجمة برنامج ذا فويس The Voice، في موسمه الماضي، بسبب زيادة وزنها.

وقد نشرت مي العديان على صفحتها عبر انستغرام، فيديو لدموع تحسين من إحدى حفلاتها الفنية، وعلقت عليه قائلة: “الله خوش جسم عليها.. ابي اصير مثل جسمها ابي. والي نفس ستايلها.. افيدوني اشلون”.

وقد رد عدد من متابعي مي العيدان على تعليقها الساخر واتهموها بالتنمر على دموع تحسين حيث قالت احداهن: “ع الاقل دموع محبوبه عند الناس ومقبوله احسن منك يالمتنمره لا شكل ولا قبول” فيما قالت اخرى: “ماعندها جسم لكن أخلاقها احسن منك واشرف منك يا عجوز النار ولما تجيبي سيرة العراق حطي يدك على راسك وغسلي فمك اوكي ☺️”.

كما نشرت مي العيدان فيديو لدموع تحسين وعلقت عليه قائلة: “دموع تحسين تشكر مي العيدان. . قلنا نذكرها لما وقفنا معاها وطلعت ما تستحق”.

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