سخرت الاعلامية الكويتية مي العيدان من تصريح رغد نجلة الرئيس العراقي الراحل صدام حسين من ان والدها منع عنهم شرب الكوكا كولا مراعاة للشعب العراقي.

وكتبت مي العيدان في تغريدة عبر حسابها على تويتر: “ضحكتني لما قالت ان ابوها صدام منع عنهم الكوكاكولا مراعاة لشعب العراقي وانزين يمنعكم من الكوكاكولا واهو يشرب سيجار كوهيبا بعدين تقول صدام مو عاشق للحروب بعدين بالحلقه اللي بعدها تقول صدام حسين مقاتل يخرب بيت البلبي اللي تشربونه”.

#رغد_صدام_حسين

ضحكتني لما قالت ان ابوها صدام منع عنهم الكوكاكولا مراعاة لشعب العراقي وانزين يمنعكم من الكوكاكولا واهو يشرب سيجار كوهيبا بعدين تقول صدام مو عاشق للحروب بعدين بالحلقه اللي بعدها تقول صدام حسين مقاتل يخرب بيت البلبي اللي تشربونه — مي العيدان (@mayal3eidan) February 20, 2021

وعن وضعها على قائمة الانتربول، كتبت مي العيدان في تغريدة اخرى “رغد صدام حسين للعربية: = وضعي على قائمة الإنتربول بسبب اتهامات كيدية مسكينه انتي كيوت كله مظلومه القطوه تاكل عشاها”.

#رغد_صدام_حسين لـ #العربية : وضعي على قائمة الإنتربول بسبب اتهامات كيدية مسكينه انتي كيوت كله مظلومه القطوه تاكل عشاها — مي العيدان (@mayal3eidan) February 19, 2021

وكانت رغدقد تحدثت عن سبب مذكرة التوقيف الخاصة بها، والتي أصدرتها السلطات العراقية وورد اسمها فيها ضمن 60 شخص بالقول “القصة إني أنا دافعت عن الوالد، وكنت شوكة بأصابعهم، ولازم أدفع ثمن دفاعي عن الوالد، وذلك بالمطالبة بي، هل أنا إرهابية لأني عايشة بالجبال وكل شاردة وواردة عني معلومة”

وأضافت ردا على سؤال مذيع القناة بأن لها يد في دعم عملية سبايكر: “سبايكر ولدنا وخلي اللي ما سمع يسمع، أنا ما رُبيت في بيت يقتل شعبه لأنه أخطأ، احنا ما نجيش الجيوش على شعبنا ونبيد منطقة بمنطقتها، مثل ما فعلت دول أخرى، اللي يخطئ بحق القانون العراقي يعاقب وفق القانون العراقي”

وتابعت: ” يوجد أشخاص شاهدين على الفترة وإعلام يسجل الصح والخطأ، ما نجيب حزام ناسف وننسف الناس الواقفة بالشارع، هذا بيت صدام حسين ما يسويها، ومو رغد اللي تأمر بقتل ولدها، سبايكر هذا 18 و19 سنة هذا ولدي، يخطئون ناسك لكن ما تيجي تقتلهم بغض النظر إن كانوا أصابوا أو أخطأوا”

وأكملت بقولها: “وقالوا رغد صدام دخلت العراق وخرجت بدون ما يعرفوا، إذا حدث هذا كيف يقعدون على كراسيهم وما يعرفوا مين دخل ومين طلع”.