بعد أن أثارت الاعلامية الكويتية مي العيدان الجدل عبر نشرها صور لعدد من الفنانات قبل وبعد التجميل نشرت هذه المرة صورة للفنان المصري محمد رمضان مع زوجتيه الاولى والثانية مستعرضة الفرق بينهما بطريقة ساخرة.

ونشرت مي العيدان الصورة عبر حسابها على انستغرام وعلقت كاتبة: “صور زوجات محمد رمضان . . ام حجاب الاولى ايّام الفقر و الشقراء بعد ماشاف الفلوس . . اَي وخده عندكم احلى”.

وقد تعرضت مي العيدان لموجة انتقادات لطريقة تناولها الموضوع حيث كتب احدهم: “ايش دخل الحجاب والفقر يعني محد يختار المحجبه الا الفقير ؟مافهمتك” فيما كتب اخر: “و انتي شوكت صرتي شقراء قبل لو بعد الفلوس؟”.

يذكر ان محمد رمضان تزوج مرتين الأولى كانت عام 2008 واستمرت لمده 4 سنوات، وانتهت بالانفصال عام 2012 بعد أن رزق بابنته الكبرى “حنين” وتزوج في نفس العام من “نسرين عبد الفتاح” وورزق منها بطفلين هما “علي” و”كنز”.