تواصل الاعلامية الكويتية مي العيدان نشر صور على طريقة “قبل وبعد” لعدد من الفنانات والاعلاميات العرب والتعليق عليها بأسلوبها الذي لا يخلو من التهكم والسخرية.

وهذه المرة, كان دور الاعلامية المصرية وفاء الكيلاني التي نشرت لها مي العيدان صورة مركبة لها “قبل وبعد” وعلقت كاتبة: “صورة وفاء الكيلاني قبل و بعد . . والله على بالي سيمون” في إشارة الى الفنانة المصرية سيمون التي اشتهرت في تسعينات القرن الماضي.

وقد جاءت ردود متابعي مي العيدان في اغلبها مدافعة عن وفاء الكيلاني ومستنكرة اسلوبها في السخرية حيث كتبت احداهن: “ياخي في كل الحالتين احلى وارقى منك واهم شيء انها اعلاميه محترمه ماتكسب شهرتها بالكلام على أشكال الفنانين وإنتي بدل ماتكسبين لقمة عيشك بالسب والانتقادات التاافه على الفنانين حاولي توصلي لربع الي وأصوله…” فيما كتبت اخرى: “جميلة وفاء ومثقفة وراقية ومرتبة وما تدور مشاكل وقال وقيل”.

يذكر ان مي العيدان سبق ونشرت صور على طريقة “قبل وبعد” لكل من فرح الهادي، لجين عمران، شيماء علي، هبة الدري، روجينا وغيرهن.