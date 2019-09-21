مي العيدان تسخر من فستان اصالة الاخضر في فعاليات الاحتقال باليوم الوطني السعودي

سخرت الاعلامية الكويتية مي العيدان من اطلالة الفنانة السورية اصالة نصري في حفلها الغنائي الذي احيته امس الجمعة في تبوك في إطار فعاليات الاحتفال باليوم الوطني الـ 89 للملكة العربية السعودية.

ونشرت مي العيدان مقطع فيديو لاصالة بالفستان الاخضر وعلقت قائلة: “اصوله. . والله على بالي توها طالعه من مدينة الرياح بنات الشاهيندر😂😂😂 اموت و اعرف منو اقترحه عليها اكيد مايحبه”.

وكانت اصالة قد احيت امس مع كل من الفنان عبد الله الرويشد والفنان أصيل أبو بكر حفلا في مدينة تبوك، احتفالاً مع الآلاف من الجماهير، باليوم الوطني السعودي 89، على مسرح مركز الأمير سلطان الحضاري.