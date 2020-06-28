نشرت الاعلامية الكويتية مي العيدان صورة للفنانة اللبنانية نانسي عجرم على طريقة “قبل وبعد” منتقدة التغير الكبير الذي طرأ على شكلها.

وعلقت مي العيدان على الصورة التي نشرتها عبر حسابها على انستغرام بطريقة ساخرة كاتبة: “صورة نانسي عجرم قبل و بعد . . الله بالدنيا وين كنّا ووين صرنا قبل التجميل والنحت”.

وعلى عكس تعليق مي العيدان فقد تغزل معظم متابعيها بنانسي عجرم مؤكدين انها جميلة قبل وبعد حيث كتب احدهم: “جميلة بكل حلاتها ماشاء الله تجنن” فيما كتب اخر: “يا جمالها قبل وبعد”.

كما لم تسلم مي العيدان من الانتقادات حيث كبت احدهم: “عجيب امرج تنتقدين شيء وأنت مسويته اذا ناسية مركز نوين إيرانا نذكرج ونانسي بكل حالاتهة تخبل جانت سمينه وضعفت”.