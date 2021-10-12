شنت الإعلامية الكويتية ” مي العيدان ” هجوما على مواطنتها الفاشينيستا ” روان بن حسين ” على خلفية تداول مقطع فيديو للأخيرة خلال تواجدها في حفل غنائي للفنان المغربي ” سعد لمجرد ” .

حيث ظهرت روان بن حسين في مقطع الفيديو وهي ترقص وتغني على أنغام أغاني سعد لمجرد خلال الحفل الذي أقيم في دبي ثم قامت باحتضانه والرقص معه ليقابلها سعد لمجرد بتقبيل وجنتها ويدها .

وعلقت مي العيدان على ذلك في منشور لها عبر حسابها على إنستجرام تضمن مقطع الفيديو المتداول مستنكرة سلوك روان بن حسين الذي اعتبرته لا يمت إلى النساء الكويتيات والخليجيات بصلة بالإضافة إلى انتقاد حضورها للحفل بعد أقل من ثلاثة شهور على وفاة والدتها .

فكتبت في تعليقها على الفيديو : ” والله عيب امج توها متوفية .. أنا أمي ميتة من 2009 للحين حزينة عليها وما احضر لا حفلات ولا عروس وانتي امك متوفيه ما عدى عليها 70 يوم ” .

وتابعت الإعلامية الكويتية : ” ثانيا كونك كويتية وخليجية من متى نستقبل الرجال بالأحضان والبوس حتى لو تربطنا فيهم صداقة أو زمالة .. مفروض حتى لو مستقرة بدبي هذا ما ينسيج العيب وقبله وفوق كل شي الحرام ” .