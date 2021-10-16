شنت الإعلامية الكويتية ” مي العيدان ” هجوما على الفنانة ” شمس الكويتية ” على خلفية التصريحات التي خرجت بها الأخيرة حول العلاقات الحميمة قبل الزواج خلال لقائها مع المذيع ” جعفر عبد الكريم ” في برنامجه جعفر توك .

حيث اتهمت مي العيدان شمس الكويتية بالتحريض على الزنا وفعل الحرام مشيرة إلى مدى تأثر الشباب بما تتحدث عنه .. كما أكدت العيدان على أن شمس ليست كويتية ولم تحمل الجنسية الكويتية يوما .

فكتبت مي العيدان في منشور لها عبر حسابها على إنستجرام : ” الحين صار الزنا وطريق الحرام اللي الله تعالى نهى عنها بالإسلام وبكل الأديان السماوية واللي اعتبرها من الكبائر وأعظم الآثام صارت حرية شخصية واللي تسبب بخلط الأنساب واللقطاء وأولاد الحرام اللي يأتون من غير زواج والأمراض منها الإيدز ” .

وتابعت : ” حرام عليج في بنات وشباب قاعدين يسمعون كلامك ويتأثرون فيه ويتبعون كلامك على إنه صح .. هذا الفكر العلماني المضر كله قاعد ينزل على ظهرك لانك قاعده تجاهرين الرسول الكريم عليه أفضل الصلاة والسلام قال كل أمتي معفيون إلا المجاهرون وانتي قاعدة تجاهرين باللقاءات بهذا الكلام واللي بيدافع عنها هو مثلها ويشجع على الحرام والزنا معصية أمر عظيم من أمور الله نهى عنها ” .

وأضافت : ” ثانيا بطلي ربط إسمك بإسم الكويت مايحق لك .. إنتي غير كويتية ولم تسكنين الكويت يوم ولست من مواليد الكويت ولَك اَي قريب أو بعيد من الكويت .. بطلي الكذب المعلن اللي تستخدمينه بلقاءاتك بمصر ولبنان تطلعين تكذبين على خلق الله وتقولين أنا كويتية وتنازلت عن الجنسية الكويتية ” .

واستكملت مي العيدان : ” اتحداج لو تطلعين صورة البطاقة مدنية قديمة ولا جواز كويتي قديم لك مكتوب جنب إسمك كويتية كلنا ممتلك بطاقاتنا المدنية القديمة وجوازاتنا القديمة لكن تطلعين تقولين آراء ضد مخالفة لأوامر الدين وتروحين تغنين في ملهى اومني بدبي وتسيءً لاسم الكويت ماحد يحق له يكتب إسم بلد هو مو من اأهلها ” .

واختتمت منشورها قائلة : ” انتي مواليد حفر الباطن وساكنة بدبي وجوازك دولة سانت كيتس ف حطي لنفسك حدود أو راح يتم محاسبتك بالقانون بإسم الاساءة لبلد انتي مالك حقوق فيه وتستخدمين إسمها بتصريحات مشوهة .. واحد يطلع يدافع اللي ما يغار على بلده ودينه ما يستحق الحياة ” .