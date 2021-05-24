نشرت الفنانة المصرية هالة صدقي مجموعة صور للفنانتين دنيا سمير غانم وشقيقتها إيمي من جنازة والدهما الفنان الراحل سمير غانم التي جرت مراسمها الجمعة الماضي.

وكتبت هالة صدقي عبر حسابها على موقع «إنستجرام»: «إحساسي في اللحظة دي (دفن الجثمان) إن إيمي ودنيا رجعوا أطفال».

أضافت: «وبالرغم من وقفة أزواجهم المحترمين حسن (الرداد) ورامي (رضوان) في ظهرهم لكن تايهين من غير أمهم».

وختمت هالة صدقي بالدعاء: «يا رب ما يحرم حد من أي غالي ولا عزيز ويلاقي الإيد اللي تطبطب عليه وتشده وقت الشدة. ربنا يرجعلهم أمهم بألف خير».

وقد اشادت الاعلامية الكويتية مي العيدان بتصرف هالة صدقي وعلقت كاتبة: “قسما بالله كبرت بعيني هاله صدقي على هالموقف واهي ماسكه ايد بنات سمير غانم برحمة الجنازه وبتشدهم من مابين الزحمه لغياب الام بحالة مرضها”.

وتابعت مي العيدان: “الله يطول عمرك يادلال ماخليتي عزا مارحتيه بمصر والله سخرلك ناس حقيقيه تُمسح على جروح بناتك في وداع الاب و السند الله يرحمك ياسمير ويقوم دلال ويمسح على جروح بناتك واهلك ومحبينك كبير ياهاله تستاهلين مليون تحيه على جدعنتك وقلبك الكبير ورحمتك”.