كشفت الإعلامية الكويتية المثيرة للجدل، مي العيدان، عن فضيحة جديدة بطلها هذه المرة أحد الممثلين الكويتيين أيضاً، والذي أطلقت عليه وصفت “المتخصص بزواج المتعة بالفنانات”.

وقالت مي العيدان، عبر مقطع فيديو نشرته عبر حسابها على اليوتيوب، أن “هذا الفنان عندما ترونه للمرة الاولى تعتقدون انه خلوق ومحترم وما تطلع منها العيبة ويخاف الله وهو في الحقيقة مدعي اخلاق وادب”.

وتابعت ان هذا الفنان “اول ما بلش حياته كان بعلاقات كلها محرمة ولما زادت شهرته قام يلف على الفنانات اللواتي يمثلن معاه في بعض اعماله او الفنانات الصغار اللواتي يعدهن بالمزيد من الاعمال مقابل ان يتزوجن منه زواج متعة”.

وانتقدت مي العيدان زواج المتعة مؤكدة ان الجهات الرسمية في الكويت لا تعترف سوى بالزواج الرسمي الذي يتم عقده في المحكمة او عن طريق المأذون.

واعتبرت مي العيدان انه حتى الشيعة لا يطبقون زواج المتعة قائلة “انا عندي عمام شيعة وسنة لا يطبقون زواج المتعة علينا ولا على بناتنا والذي يبغي يتزوج على سنة الله ورسوله وفي ناس تستغل وتسوي شيء من كيفها”.

واضافت “تعرفون ليه سموه متعة لأن في اثنين يتمتعون ببعض بدون شهود وبعد ان يدخل عليه وتحمل من غير ورقة شو يصير في اللي بطنها لو نزلته هذا ما يصير حرام”.

ووصفت مي العيدان زواج المتعة بالمهين قائلة أنه “بالشرع نفسه الزواج على نية الطلاق حرام وما يجوز”.