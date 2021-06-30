ألغت الإعلامية الكويتية، مي العيدان، حلقتها الجديدة من برنامجها ”كشف حساب“، والتي كان من المقرر عرضها، اليوم الخميس، وذلك بسبب تعرضها لوعكة صحية إثر تلقيها الجرعة الثانية من لقاح فيروس كورونا.

وقالت مي العيدان، في منشور دونته عبر حسابها على موقع ”إنستغرام“، إنها تعاني من وعكة صحية بسبب تلقيها الجرعة الثانية من اللقاح المضاد لفيروس كورونا المستجد، مبينة أنها في حال استمرت في التعب ستلجأ إلى المستشفى.

وتابعت مي العيدان، أنها اضطُرت لإلغاء حلقتها مع الفنان الكويتي، سعيد الملا، حيث كتبت:“للأسف راح أضطر لتأجيل حلقتي مع الفنان سعيد الملا إلى الأسبوع المقبل بسبب حالتي الصحية“.

وتابعت مي العيدان، قائلة:“جدًا تعبانة بعد ما تلقيت الجرعة الثانية من اللقاح البارحة.. والاستفراغ عندي ما وقف للأسف، ولا أعرف إذا كان هذا شيئًا طبيعيًا أم أن لدي شيئًا“.

ومضت تقول:“عمومًا خلال الساعات المقبلة إذا استمر التعب أكثر من هذا راح أضطر أروح إلى المستشفى، والله يعين وسامحوني“.

وتفاعل مع منشور مي العيدان، عدد من أصدقائها من نجوم الفن، بينهم: الفنانة العُمانية فخرية خميس، التي كتبت:“ما عليك شر حبيبتي أستاذة مي، أجر وعافية يارب“، وقالت الفنانة زينب غازي:“ما عليك شر“.