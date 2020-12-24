أعادت الاعلامية الكويتية مي العيدان نشر صورة مثيرة للجدل لها مع الفنانة سما المصري من كواليس استضافتها لها في برنامجها “كشف الحساب” المذاع على قناة “سكوب”.

وعلقت مي العيدان على الصورة، التي نشرتها عبر حسابها على انستغرام، كاتبة: “في هذا الصباح لا أملك سوى اقول الله يفك سجنك يا سما المصري”.

وقد تفاعل المتابعون مع الصورة خاصة انها مثيرة للجدل بسبب طريقة وقوف سما المصري حيث كتب احدهم: “مي العيدان حطت الصورة عشان تغلطون ع سما معقول ما فهمتو” وكتب ثاني “الله يهديج الصورة فيها تلوث بصري” وكتب ثالث “مي مي مي وتاليها وياج يعني معقوله ماعندج صوره غير هلصوره للبنيه”.

يذكر أن محكمة جنح مستأنف المحكمة الاقتصادية كانت قد قضت الشهر الماضي بإلغاء حبس سما المصري سنتين وإلزامها بدفع مبلغ 300 ألف جنيه غرامة، والاكتفاء بحبسها سنة وإلغاء الغرامة والاكتفاء بالغرامة 100 جنيه، والمراقبة سنة، فى القضية 979 لسنة 12 قضائية جرائم اقتصادية فى الاعتداء على قيم المجتمع المصري.

وكان النائب العام أمر بحبس المتهمة سامية أحمد عطية عبد الرحمن وشهرتها سما المصرى لاتهامها بنشر صور ومقاطع مرئية مُصورة لها خادشة للحياء العام عبر حساباتٍ خاصة بها بمواقع إلكترونية للتواصل الاجتماعى، وإتيانها علانية أفعال فاضحة مخلة، وإعلانها بالطرق المُتقدمة دعوة تتضمن إغراء بالدعارة ولفت الأنظار إليها، واعتدائها على مبادئ وقيم أسرية فى المجتمع المصرى وإنشائها وإدارتها واستخدامها تلك المواقع والحسابات على الشبكة المعلوماتية بهدف ارتكاب الجرائم المذكورة، وبعرض أمر النظر فى مد حبسها اليوم على قاضى المعارضات أمر بمده خمسة عشر يومًا احتياطيًا على ذمة التحقيقات.