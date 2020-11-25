نشرت الإعلامية الكويتية مي العيدان صورة لإبنة الممثل السوري عباس النوري، عبر حسابها الخاص على أحد مواقع التواصل الإجتماعي في يوم زفافها وعلّقت عليها قائلة: “صورة ابنة الفنان السوري عباس النوري”.
ولفتت العيدان إنتباه المتابعين بتعليقها حين غازلت الممثل السوري عباس النوري واعتبرته أجمل من ابنته، قائلة: “ماشاء الله الابو أحلى”.
وأشار البعض الى أن رنيم تُعد صورة طبق الأصل عن والدتها الكاتبة عنود الخالد.
نشرت الإعلامية الكويتية مي العيدان صورة لإبنة الممثل السوري عباس النوري، عبر حسابها الخاص على أحد مواقع التواصل الإجتماعي في يوم زفافها وعلّقت عليها قائلة: “صورة ابنة الفنان السوري عباس النوري”.