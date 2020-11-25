نشرت الإعلامية الكويتية ​مي العيدان​ صورة لإبنة الممثل السوري ​عباس النوري​، عبر حسابها الخاص على أحد مواقع التواصل الإجتماعي في يوم زفافها وعلّقت عليها قائلة: “صورة ابنة الفنان السوري عباس النوري”.

ولفتت العيدان إنتباه المتابعين بتعليقها حين غازلت الممثل السوري عباس النوري واعتبرته أجمل من ابنته، قائلة: “ماشاء الله الابو أحلى”.

وأشار البعض الى أن رنيم تُعد صورة طبق الأصل عن والدتها الكاتبة عنود الخالد.





