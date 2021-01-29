أوضحت الاعلامية الكويتية مي العيدان سبب حذفها لصورة زهراء البصري، زوجة الفنان العراقي علي يوسف، مؤكدة ان الاخيرة هي من طلبت منها ذلك بسبب أنها محجبة.

ونشرت مي العيدان، عبر حسابها على انستغرام، نص محادثة خاصة بينها وبين زوجة علي يوسف والتي كشفت مطالبة الاخيرة بحذف صورتها عبر رسالة قالت فيها “صار مشاكل عليه أني محجبة وطلعت الصورة بدون حجاب”.

وعلقت مي العيدان قائلة “اقرأوا الكلام اللي يجمد على الشارب . . انا اسكت اسكت و استر و اطوف لكن انا ب ايدي وايد وإذا غيري يلفق محادثة انا اطلع الصج اللي يقول لي خفتي ومسحتي صورتة زوجته لا حبايبي ماخفت وهذي المحادثه تثبت اني مسحتها لانها المراءه محجبه و بالصوره طالعه بشعرها واللي يقول اهو مايبي يطلع معاي لا حبايبي اصلا انا ما طلبت انه يطلع معاي بالبرنامج وهذا كلام زوجته قالت قريب بيطلع اهو ويتكلم مع اني واثقه انه ماراح يطلع ويتكلم لان كلام هند صحيح اهو بنسبة مليون بالميه و انا ادري اصلا انه متزوجها بعقد رسمي ي اما بدوله قريبه من تركيا او اذا كان العقد تركي فهو عقد شرعي و لكن غير موثق و العقد الغير موثق عقد صحيح ميه بالميه لكن غير متوثق من تركيا لان فيها قانون مايوثقون العقد الا يجيب ورقه تثبت من السفاره العراقيه انك غير متزوج من اخرى و انا كنت ابيها اطلع الوثيقه عشان اتحطه في عيونه وعيون مرته”.

وتابعت “مرته لا تطلع تلفِق انه مسلسل اَي مسلسل اَي بطيخ خلكم واضحين انت مصور معاها فيديو بتركيا تصوير احترافي وأهلك معاك خلكم واضحين انت وزوجتك انت كنت ساكت ولا طالع لك حس لما كنت أطري جمال بنتك و زوجتك لكن لما تغزلت بجمال هند ببوست واحد قلبتوا الدنيا اعترف ان انت وزوجتك كنتوا تبوني أسب هند و انا رفضت . . ليش اسبها بنت ديرتي حتى لو مالي علاقه معاها وحتى لو ما اتفق معاها . . و اللي يقول لي مي انتي ما اتعرفينه لا حبايبي اعرفه من ٢٠١٧ وخلني ساكته لا اتخليني وتجبرني انشر مسجاتك برقم التيلفون عاد هذي حقيقه مو تلفيق وتزوير مثل البوست اللي زورته و كنت ذابح نفسك وكنت تبيني اقول ل ام اعثمان فجر السعيد ادخلك الكويت و نسوي لقاءات لما كنت في لبنان لكن الحاحك شككني في نواياك وعرفت انك انسان لا عدل ولا سيده اشوف لما ملاك سبت العراقيين انت العراقي الوحيد اللي طلع مدحها في لقاء تلفزيوني وانا للعلم ب ٢٠١٧ كنت متزوجه و اللي يدخل ويقول تتزوجين عراقي حبايبي و النعم في الرجل العراقي فقط الشريف العفيف يشرف اَي احد وانا عندي عمه كانت متزوجه عراقي الله يرحمه وعندي عّم كان متزوج عراقيه الله يرحمها لكن انا وحده كل أزواجي كويتيين وما ارتاح اتزوج الا كويتي لو كان شحات و لا عامل مجاري انا الله خالفني جذيه الكويتي لو نار وغيره جنه راح ارمي نفسي بالنار وخل تحرقني”.

وحذرت مي اليعدان علي عيوسف قائلة “ف احترم نفسك و لا تلعب لعبه اكبر منك مقهور شايل بقلبك ان ٢٠١٧ و ٢٠١٨ و لا عبرتك ما اطالع انا يهال وحق اللي مايعرفني انا كل ازواجي اكبر مني مع اطالع اطفال. . خاف الله في الناس لا باجرالله يطلع حوبة الناس اللي قاعد تظلمهم في هالياهل اللي مالها ذنب الله يعرف يعور عبده”.

واضافت مي العيدان “من وين من الايد اللي اتعوره . . فلا اتخليني انشر المسجات عشان الناس اتعرف انك كنت رامي شباكك ونزلت عندي لقاء بالبرنامج و نزلت معاي لايف لوبس ومسجات وتتصل بالليل متاخر وانا ما ارد وزوجي حي يرزق كان يقول لي هذا شكو يتصل بالليل متاخر وكله موجود باليوتيوب والمسجات اشلون مطيح الميانه و انا كنت أصد لاني على ذمة رجال بالاضافه اني كنت مو مرتاحه لك نهائيا و لما سالت عنك عرفت أشياء تسود الوجه احترم حالك عشان الناس تحترمك . . لا تزور و تلفِق و اتصدق كذبتك هذا كلامي حق اللي يقول لي ما اتعرفينه لا حبايبي انتوا اللي ما اتعرفونه و اللي يقول ادور زيادة متابعين انا اصلا حسابي مليون امية الف قبل هالموضوع اللي ازعجنا بالسوشل ميديا و اللي استفادوا منه اصحابه بمتابعين اكثر من نص مليون واللي يقول موضوع شخصي الشخصي يظل ببيوتكم دام نشرتوه بالاعلام و السوشل ميديا تتحملون راي الناس سواء معاكم او ضدكم بعيد عن السب و القذف بس ما اقول الا حسبي الله ونعم الوكيل حسبي الله ونعم الوكيل حسبي الله ونعم الوكيل فيك ب اغلى ماتملك”.

يذكر ان علي يوسف كان قد ابدى انزعاجه من مي العيدان بعد قيام الاخيرة بنشر صورة لزوجته الأولى “زهراء البصري”، كما قامت بنشر فيديوهات لابنته “ملك” متغزلة بجمال ملامحها، ما جعله يخرج عن صمته حيال هذا الأمر بعد تكرره.