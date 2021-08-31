تصدرت الفنانة الكويتية شجون الهاجري الترند على مواقع التواصل الاجتماعي خلال الساعات الماضية بعد تداول أحد مشاهدها في مسلسل “ملاك رحمة” الذي يعرض على منصة شاهد؛ حيث ظهرت في المشهد وهي تقوم بإداء وصلة رقص.

وقد اعتبر الكثيرين أن شجون الهاجري تقوم في هذا المشهد بتقليد النجمة المصرية الراحلة سعاد حسني، في فيلمها الشهير “شفيقة ومتولي”، وتحديدًا في المشهد الذي كانت تغني خلاله أغنية “بانوا”، حيث رقصت شجون الهاجري على أنغام الأغنية، وارتدت فستانًا مشابهًا لفستان النجمة الراحلة خلال أدائها للأغنية في الفيلم الشهير الذي صدر عام 1979 ولعب بطولته كل من سعاد حسني وأحمد زكي وأحمد مظهر وجميل راتب ومحمود عبد العزيز ويونس شلبي وغيرهم.

وقد تفاعل الجمهور مع المشهد، وأشاد البعض بأداء الفنانة الكويتية في المسلسل، وفي هذا المشهد خاصة بسبب انتقالها من حالة الفرح والحماس إلى حالة الحزن، وبكائها خلال المشهد، على خطى ما فعلته سعاد حسني في المشهد الأصلي.

بدورها أعادت الاعلامية الكويتية مي العيدان نشر مشهد رقص شجون الهاجري مع المشهد الاصلي للفنانة سعاد حسني ومنتقدة أدائها حيث كتبت: “فرق بين الثرى و الثريا”.

غير ان الكثيرين من متابعي مي العيدان دافعوا عن الفنانة شجون الهاجري حيث جاءت بعض التعليقات على الشكل التالي: “مع احترامي لك بس هالمرة ما نجحتي بالنقد … هالمشهد المغزى فيه اظهار الم الشخصية نفسياً وتدهور صحتها العقلية مو تقليد للفيلم” و “عيوني انتي ليش هيجي شجون ابدعت ونص رهيبه هالمخلوقه تمثيلها عجيب ” و “شجون رائعة وبارعة في التمثيل فوق الوصف ليس من الضرورة أن تكون نسخة سعاد حسني ولكنها أتقنت دورها في المسلسل مبدعة”.

ومن المعروف أن شجون الهاجري تشارك في بطولة مسلسل “ملاك رحمة” بجانب مجموعة كبيرة من النجوم، من بينهم حصة النبهان، عبد الله عبدالرضا، مرام البلوشي، غدير السبتي، عبد الله التركماني وحسن إبراهيم.