فاجأت الاعلامية الكويتية مي العيدان متابعيها على مواقع التواصل الاجتماعي بإعلانها اقتحام مجال التأليف الدرامي والتلفزيوني كاشفة عن ان اول اعمالها سيحمل عنوان “جريمة حب” وستقوم بإنتاجه مواطنتها الاعلامية فجر السعيد.

وقد وجهت مي العيدان، عبر حسابها على تويتر، الشكر للكاتبة والإعلامية فجر السعيد، بنشر صورة لهما وعلقت عليها “لما تكتب مسلسل وتنتجه اعلاميه بحجم الاستاذه فجر السعيد اكيد راح تحط فيه كل طاقتك وتحاول تقدم فيه افضل ماعندك لانه راح يكون شي كبير في مشوارك”.

وتابعت “مسلسل جريمة حب قريبا . . انتاج فجر السعيد ومنصة نكست و تاليف مي العيدان.. شكرًا لانك عطيتيني هذا الشرف . . احبج.. “.

وتفاعل مع مي العيدان، النشطاء على مواقع التواصل الاجتماعي بشكل واسع، حيث رحب العديد منهم بمسلسلها الجديد الذي حمل عنوان جريمة حرب وأكدوا أنهم بانتظار أن يرقى إلى مستوى الطموحات بطرح ومعالجة قضايا مهمة.

وجاء في التعليقات: “أحس رح يطلع شي وايد جميل، خاصة إنه من ابداع شخصيات مهمه في الكويت”. وقالت متابعة: “صراحة ما يعجبني طرح فجر ومي بشكل عام لكن بنشوف وبعدها نحكم لكن أتمنى يكون شي يستحق المتابعة”.

وعلق متابع: “أحس كل الخطوط الفنية تشابكت يعني الاعلاميين دخلوا خط الفن والعكس أي احد مشهور يسوي برنامج، بدون قواعد وهذا الشي مهو صحيح”.