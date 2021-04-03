نفت الإعلامية الكويتية مي العيدان الشائعة التي انتشرت في الساعات الماضية على مواقع التواصل الاجتماعي حول وفاة مواطنتها الفنانة انتصار الشراح.

وكتبت مي العيدان في تغريدة عبر حسابها على تويتر: “انفي جملة و تفصيلا اشاعةً وفاة الفنانه الكبيره انتصار الشراح . . الفنانه انتصار الشراح مازالت تحيا بيننا الله يشافيها ويعافيها ووتلقى العلاج في العناية المركزه في مستشفى الاميري و الأطباء هناك لم يقصروا بحقها و هي تتجاوب للعلاج نتيجة بكتيريا الدم و اليوم قاموا الأطباء بسحب الماء”.

انفي جملة و تفصيلا اشاعةً وفاة الفنانه الكبيره انتصار الشراح . . الفنانه انتصار الشراح مازالت تحيا بيننا الله يشافيها ويعافيها ووتلقى العلاج في العناية المركزه في مستشفى الاميري و الأطباء هناك لم يقصروا بحقها و هي تتجاوب للعلاج نتيجة بكتيريا الدم و اليوم قاموا الأطباء بسحب الماء pic.twitter.com/PNxTdnBTGA — مي العيدان (@mayal3eidan) April 3, 2021

بدورها علقت الاعلامية الكويتية فجر السعيد على هذه الشائعة بالقول “اي عقليه يفكر فيها الشرير الذي يصنع إشاعة الوفاة وينشرها … لاحول ولا قوة الا بالله”.

اي عقليه يفكر فيها الشرير الذي يصنع إشاعة الوفاة وينشرها … لاحول ولا قوة الا بالله — فجر السعيد (@AlsaeedFajer) April 3, 2021

وسبق أن أكد مازن التميمي، زوج الشراح أنها لا تزال في العناية المركزة، ولم تنتقل إلى غرفة بالمستشفى. وما زالت تحت الملاحظة.

وقال التميمي في تصريحات لصحيفة “الراي” الكويتية: “هناك تداولاً للإشاعات بشكل كبير ومزعج، من داخل. وخارج الكويت عن الحالة الصحية للفنانة انتصارالشراح، ما أدى إلى توترنا وإزعاجنا بشكل كبير”.

وطالب زوج انتصار الشراح أن يتوقف مطلقوا الإشاعات عن ذلك، مضيفاً: “أرجوكم بسكم إشاعات لأننا في حالة يرثى لها. وما أقدر أرد على كل الاتصالات التي انهالت عليّ منذ الصباح”.