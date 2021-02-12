كشفت الإعلامية الكويتية ​مي العيدان​ عن سبب إرتداد الفنانة ​بسمة الكويتية​ عن الإسلام وإعتناقها الديانة اليهودية، ونشرت عبر صفحتها الخاصة على موقع التواصل الإجتماعي نص محادثة دارت بين بسمة التي تدعي أنها كويتية، وصحفي من إحدى الصحف العربية على تطبيق أحد الهواتف تكشف من خلاله عن سبب تركها للإسلام واعتناقها الديانة اليهودية.

وجاء رد بسمة على هذا السؤال: “أخوي أحمد ما عندي تصريح غير إني شفت ظلم ما حد شافه في حياته من بلده وأهله، ونعم أنا مقتنعه بتغيير الديانة وليس هدفي الجنسية، حاولت ادز فويس ما قدرت الظرف خاص فيني مشكور أخوي أحمد”.

وعلّقت العيدان على الصورة بالقول:”رسالة واتساب للمرتده بسمه من امريكا تعلن انها تعرضت لظلم كبير بالكويت وأنها مقتنعه بتحولها اليهوديه . . وانا اقول لو كل انسان يمر بظروف صعبه يروح يغير دينه وينحاش كان ماظلم احد في بلده وماظل احد على دينه”.





