تواصل الاعلامية الكويتية مي العيدان سلسلة الفضائح التي بدأت بكشفها منذ فترة حول عدد من الفنانين دون الكشف عن اسمائهم وذلك عبر مقاطع فيديو تنشرها عبر حساباتها على مواقع التواصل الاجتماعي.

وفي هذا الاطار، روت مي العيدان بعض التفاصيل عن الفضيحة الجديدة التي ستقوم بالكشف عنها غدا كاشفة ان بطلاها منتج وفنان كويتي وممثلة لبنانية.

ترقبوا غدا على سنابي فضيحة فنان ومنتج كويتي شاب يقوم بالتحرش بالفنانات ويدعوهم لقضاء حفلات وسهرات على يخت وشاليه عايلته وسهراته الماجنه مع ممثله لبنانيه في لبنان. . التفاصيل باجر الساعه ٩ مساءا على سنابي pic.twitter.com/5h7bRfNISl — مي العيدان (@mayal3eidan) October 2, 2021

وكتبت مي العيدان، عبر تغريدة على حسابها على تويتر، قائلة: “ترقبوا غدا على سنابي فضيحة فنان ومنتج كويتي شاب يقوم بالتحرش بالفنانات ويدعوهم لقضاء حفلات وسهرات على يخت وشاليه عايلته وسهراته الماجنه مع ممثله لبنانيه في لبنان. . التفاصيل باجر الساعه ٩ مساءا على سنابي”.

وكانت مي العيدان قد تحدثت في فيديو سابق عن ممثل كويتي قالت أنه “ عندما ترونه للمرة الاولى تعتقدون انه خلوق ومحترم وما تطلع منها العيبة ويخاف الله وهو في الحقيقة مدعي اخلاق وادب”.

وتابعت ان هذا الفنان “اول ما بلش حياته كان بعلاقات كلها محرمة ولما زادت شهرته قام يلف على الفنانات اللواتي يمثلن معاه في بعض اعماله او الفنانات الصغار اللواتي يعدهن بالمزيد من الاعمال مقابل ان يتزوجن منه زواج متعة”.