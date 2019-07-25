مي العيدان تكشف عن مرض فجر السعيد وتطلب الدعاء لها!

كشفت الاعلامية الكويتية مي العيدان عن مرض مواطنتها الاعلامية فجر السعيد دون ان تعطي المزيد من التفاصيل عن طبيعة مرضها.

فقد نشرت مي العيدان عبر حسابها على انستغرام صورة لفجر السعيد بالحجاب طالبة لها الدعاء.

وقالت مي العيدان: “‏اللهُم اشفي ⁧‫فجر السعيد‬⁩ فأنت أعلم بحالها اللهُم رد عافيتها وخفف عنها ألمها وأرحم ضعفها وقلة حيلتها”.

وتابعت مي العيدان: “اللهُم لا ترينا فيها بأسًا يُبكينا ربي اشفيها شفاءًا لا يُغادر سقمًا يامن تُعيد للمريض صحته ويامن تستجيب دُعاء البائس الضعيف أن تلطف بجسدها وتكتب لها الشفاء العاجل يارب العالمين. . ادعولها ياجماعة الخير 🙏🏻”.