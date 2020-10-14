كشفت الإعلامية الكويتية مي العيدان عن كواليس الصلح بين مواطنتها الفنانة هيا الشعيبي والفنانة البحرينية زهرة عرفات.

وقالت مي العيدان ان هيا الشعيبي وبمجرد إخلاء سبيلها من النيابة بعد التحقيق معها في قضية الفيديو خادش للحياء، قامت بالاتصال بـ زهرة عرفات والاعتذار منها عن ما بدر من إساءة في حقها.

وقالت مي العيدان واصفة اتصال هيا الشعيبي بـ زهرة عرفات “هذا بحد ذاته يكبر هيا مو عيب ان الانسان يغلط العيب ان الانسان يكابر عن الاعتذار”.

وتابعت مي العيدان مشيدة بخطوة هيا الشعيبي “كده نحن نفخر وكدة بنات الكويت وبنات الخليج وحدة غلطت تصالح مع الثانية”.

واكدت ان زهرة عرفات قبلت الاعتذار وتابعت “ان شاء الله ايضا يتم الصلح مع الهام الفضالة لان الهام انسانة فاضلة وما رح تكابر وانا واثقة ان الامور طيبة”.

ورغم اشادة مي العيدان بخطوة هيا الشعيبي غير انها اكدت انها لن تصالحها قائلة: “أنا وهيا مش هنتصالح لأن اللي بيني وبينها شيء عظيم.. وأرجع وأقول إن أنا بغفر في أي شي إلا أمي.. والله لو هي سبتني بكل مسبات الدنيا ما أهتم ولو جيت تصالحني أتصالح.. ولا أحد يقولي مي أنتي قلبك أسود لا لكن أنا ما أقدر أسامح في حق أمي الميتة”.

وكانت المحامية مريم البحر قد أعلنت عن قيام النيابة العامة بإخلاء سبيل الفنانة هيا الشعيبي بكفالة 2000 دينار كويتي، بشأن مقطع الفيديو “الخادش” الذي تم بثّه عبر حسابها في تطبيق “سناب شات”.

وعلقت البحر عبر إنستغرام :”تم إخلاء سبيل موكلتي بعد تمسكنا أنها لم تنشر الفيديو و ليس من اخلاقها ولا اطباعها ان تقوم بنشر مثل هذه الأفعال وانما كل ما تقدمه هو يومياتها الاجتماعية والفنية. شاركنا بالحضور كل من الاستاذ سعد الحسين والاستاذة نفيين معرفي”.

وتعود بداية الخلاف بين هيا الشعيبي وزهرة عرفات الى تصريحات الأخيرة التي قالت فيها : “أنا مسئولة عن كلامي انه الفن والإعلانات يعيشنا بصورة مستورة وحياة كريمة لكن لا يعطي ثراء فاحش ولا يخلي عندي يخت وشاليه وساعات بالشيء الفلاني”.

وأوضحت :”أنا بيتي وسيارتي في الكويت كانوا إيجار وكنت أشتري الأشياء من الجمعية وأسجلها في الدفتر أترك معي نص دينار تحسبا لحدوث أي شيء.. يمكن بعض الناس ما تصدق.. فيه بعض الفنانين بالكويت من عوائل غنية وأيضا بعض المشاهير عندهم مشاريع تانية”.

وهو ما استفز الفنانة هيا الشعيبي وانتقدتها بعد تصريحات حول أن الفن وحده لا يكفي لشراء البيوت واليخوت وهو ما يؤكد تورط بعض الفنانات الكويتيات في قضية غسيل الأموال، مشيرة إلى أنها لن تسكت لها بعد الآن مطالبة إياها بإعلان اعتزالها.