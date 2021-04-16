نشرت الاعلامية والممثلة الكويتية ​مي العيدان​ صورتين للممثلة الكويتية ​أمل العوضي​ من جلسة تصوير خضعت لها في الفترة الاخيرة، وعلقت عليها العيدان منتقدة زميلتها، مشيرة الى ان لباسها لا يناسب شهر رمضان المبارك، وكتبت :”امل العوضي نيوو . . هذا لبس في رمضان ولا يناسب رمضان عندكم ١١ شهر بالسنه تلبسون اللي تبونه حبكت هالاكتاف العاريه بالشهر الفضيل”.

وظهرت أمل العوضي بفستان باللون الأسود مكشوف عند الكتفين، ما تسبب في هجوم المتابعين عليهاـ الذين قالوا انه كان عليها اختيار ملابس أخرى لجلسة التصوير الجديدة.





