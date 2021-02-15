علقت الاعلامية الكويتية مي العيدان على مقابلة رغد صدام حسين التي أجراها الإعلامي الجزائري صهيب شراير وبثت على شاشة “قناة العربية”.

ونشرت مي العيدان مقطع من المقابلة والتي اجابت فيها رغد عن سؤال ان كانت تعتبر ان وقت صدام حسين كان افضل للعراق من الوقت الحالي بالقول “اسمع من الكثير من الناس نعم انه وقتنا وقت عز كان والناس عايشين بعز وتقدير عالي ومحد يقدر يسيء لهم عدا انه الذي يسيء الى حالة معينة تمس خطوط السلطة يصبح التعامل بشكل اخر وقد يميل التعامل الى القسوة لكن بشكل عام طبعا بلد مستقر وبلد ثري وبلد خيراته كثيرة وبلد ناس مرتاحة مع الصعوبات التي مرت بها الناس لكن الناس كانت عايشة وعلى الاقل مأمنة على اولادها وعلى حياتها على رزقها بالقدر الممكن”.

وعلقت مي العيدان على كلام رغد صدام حسين بالقول “يحليلج وليش ماتقولين مافي احد كان عايش بعز بالعراق الا انتي و سلالتك و سلالة الطاغيه صدام حسين تقولين كان بعز اَي عز و البلد كان مديون لكل دول العالم بسبب جنون العظمه اللي كان يجتاح غرور صدام حسين اَي استقرار و بحرب ايران ٨ سنوات مليون عراقي ماتوا و خلصت الحرب ما انتصرتوا فيها”.

وتابعت مي العيدان: “ماتتكلمين عن البيوت و الاراضي اللي نهبتوها من العراقيين انتي و المعتوه اخوك عدي والنَّاس اللي عذبتوهم قاعده تتكلمين ببتسامه و انتي على قولة العراقيين – نغوزه – يعني تضحكين و تلدغين لو عندك شجاعه تكلمي انتي واهلك وخواتك قاعدين الحين تصرفون من وين اخاف من ورث جدك اللي بالعوجه كله من فلوس الشعب العراقي و المساعدات اللي كانت تقدم للعراق وتحولت الى ارصدتكم عايشين مرفهين والشعب ناقصه كل أسس الحياه”

وكانت رغد قد تحدثت أثناء اللقاء عن طفولتها، وروت حادثة حصلت معها حيث أزعجت هي وإخوتها والدها الراحل أثناء القيلولة، لكنه لم يعاقبها بينما عاقب قصي وعدي. وأكدت أن هذه هي المرة الوحيدة التي رأى الخوف في عيني، فابتسم وتركني.

كما تحدثت نجلة الرئيس العراقي الراحل: “طفولتي جميلة طبيعية يتمناها كل طفل بين أم وأب عائلة جميلة، ببلدي بين أهلي طفولة طبيعية جدا، استذكر أمورا كثيرة شنو تحب الصيد نطلع نصيد مع الوالد، الخيل، نعبر نهر دجلة مع الوالد سباحة وتضل عينه يمنة يسرة ، يخاف لأن احنا صغار وكانوا يلبسونا سترة النجاة”.

أما عن أخواتها فقالت:”كل وحدة من اخواتي صارت أم ووطن لأولادها ومارسوا دورا كبيرا، كانوا أمهات رائعات وحافظن على عائلاتهن بطريقة جميلة”.

وأكدت رغد إنها لم تهتم بالسياسة في ظل حكم والدها شأن باقي نساء العائلة اللاتي كنّ بعيدات عن الحياة السياسية، لكنها وجدت نفسها مضطرة بعد بدء محاكمته التي انتهت بإعدامه.

يذكر أن رغد تحمل شهادة البكالوريوس في الترجمة الإنجليزية، وهي زوجة ابن عم والدها، الضابط البارز حسين كامل