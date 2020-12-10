نشرت الإعلامية الكويتية ​مي العيدان​ عبر صفحتها الخاصة على موقع التواصل الإجتماعي صوراً لمقابلة كانت أجرتها مع الإعلامية السعودية ​لجين عمران​، وعلّقت عليها بالقول:”من الارشيف لقائي مع لجين عمران في مجلة اليقظه عام 2008″.



وكانت فاجأت العيدان الجمهور بنشرها عبر صفحتها الخاصة صورة للممثل المصري عمر حسن يوسف ابن الممثلة المصرية شمس البارودي، وعلّقت على الصورة التي وضعت ايضا الى جانبها صورة والدته شمس، بالقول: “صورة عمر ابن الفنانه شمس البارودي . . مافي اجمل من امه. . اسطوره بالجمال”.

واللافت هو تلقيها تعليق من أحد المتابعين دعاها لعدم زيارة مصر، كاتبا لها: “مي العيدان نصيحه لك لا تزوري مصر قسما بالله الجميع في انتظارك لا احد سوف يرحمك يا مي والله على ما نقول شهيد”.