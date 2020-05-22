نشرت الاعلامية الكويتية مي العيدان صورة مركبة لرجل الاعمال المصري أحمد ابو هشيمة مع سيدة اخرى قالت انها زوجته الاولى وام ابنائه دون ان تذكر اسمها.

وعلقت مي العيدان على الصورة كاتبة: “لأول مره صورة طليقة احمد ابوهشيمه الاولى وام ابناءه . . الشكله تخصص مزر”.

يذكر انه تم تداول صورة احمد ابوهشيمة مع زوجته الاولى بالاضافة الى صورة مع ابنيه الشابين عمر ويوسف على نطاق واسع وذلك بعد زفافه من الفنانة ياسمين صبري.

وكان أبو هشيمة، 45 عاما، قد تزوج ثلاث مرات، وقد صرح في مقابلة إعلامية مع الإعلامي المصري يوسف الحسيني، أن تزوج في عمر الثانية والعشرين بناءً على نصيحة مقربين، حتى يستقر ويركز في حياته العملية.

تزوج أبو هشيمة للمرة الأولى من زميلته في الجامعة، وأنجب عمر عام 2000، أي أنه يبلغ الآن 20 عامًا ويلعب ضمن فريق ناشئين النادي الأهلي بالإضافة إلى ابن آخر يُدعى يوسف.

الزواج الثاني لأبو هشيمة كان من الفنانة اللبنانية هيفاء وهبي، تزوجا عام 2009 في حفل زفاف أسطوري، لكنهما انفصلا عام 2012، ولم يرزقا بالأطفال.

لزواج الثالث والحالي لأبو هشيمة من الفنانة المصرية ياسمين صبري، حيث عقد قرانهما في السابع عشر من أبريل، على أن يكون الزفاف بعد عيد الفطر المبارك، حتى تطمئن صبري على نجاح مسلسلها فرصة تانية الذي يعرض حاليًا في موسم رمضان 2020.