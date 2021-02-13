نشرت الإعلامية الكويتية ” مي العيدان ” صورة عبر حسابها على موقع إنستجرام للفنانة المصرية ” علا غانم ” وإبنتيها .

وظهرت علا غانم في الصورة برفقة إبنتيها وهي تتوسطهما .. وكتبت مي العيدان في تعليقها عليها : ” صورة الفنانة علا غانم مع بناتها .. كأنهم خوات ” .

وأثارت الصورة إعجاب الكثير من المتابعين الذين أشاروا إلى جمال إبنتي علا غانم وإلى وجه الشبه بينهما وبين والدتهما .

فجاءت التعليقات مثل : ” حلوين زي أمهم ” و ” بنتها اللي عاليسار في ملامح منها ” و ” يشبهوها فعلا كأنهم إخواتها ” و ” ماشاء الله كلهم أجمل من بعض ” .