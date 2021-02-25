نعت الاعلامية الكويتية مي العيدان مواطنها الفنان مشاري البلام الذي وفي مساء أمس الخميس متأثرًا بإصابته بفيروس كورونا قبل أيام قليلة.

وكتبت مي العيدان في تدوينة عبر حسابها على انستغرام: “لاحول ولاقوة الا بالله . . انا لله وان اليه لراجعون وفاة اخونا مشاري البلام الله يرحمك ياطيب ياراقي يامحترم ياللي ماحد شاف منك الا الخير الله يرحمك وينزله منزل حسن ويحشره مع الابرار والصديقين والانبياء والصالحين الله يصبر ويمسح على قلب امك وأبوك و اهلك وزوجتك و اولادك . . الله يصبرهم ادعوله بالرحمه فالدعاء رزق الميت”.

كما نشرت مي العيدان صورة للراحل وهو يحمل طفلته الاخيرة “شيخة” وعلقت كاتبة: “الله يرحمك يامشاري شي يعور القلب الله رزقه ببنت توها اكملت سنه . . لاشبع منها ولا أشبعت منه . . رحيلك جعل بالقلب غصه عمرك ما غلطت على احد ودايما كنت راسم ابتسامه على وجهك تبعثها لكل من حولك الله يرحمك ويغفر لك صحيح انك غالي بس ماتغلى على اللي خلقك الله يرزقك بجنات عرضها السموات و الارض”.

يذكر ان مشاري البلام لديه خمسة أبناء هم: صالح ومريم وعبد الله وحمد وشيخة من زوجته التي هي من خارج الوسط الفني.

وكانت صحة الفنان الكويتي مشاري البلام قد تدهورت ونقل إلى العناية المركزة في مستشفى جابر، وذلك إثر تطورات في حالته الصحية بعد إصابته بفيروس كورونا المستجد.

وكان الفقيد قد نشر صورة من المستشفى على حسابه في “إنستغرام” قال: “لا تنسوني من دعائكم الحمد لله على كل حال ومشكورين أهلي والفنانين والجمهور الوفي الحبيب على السؤال وكل اللي صار أثناء التطعيم انصبت بكورونا قدر الله وماشاء فعل وسامحوني ماقدر أرد على الاتصالات”.