بعد ان اثارت الجدل في الفترة الماضية بنشر صور لعدد من الفنانات على طريقة “قبل وبعد”، لجأت الاعلامية الكويتية مي العيدان الى الرد على الهجوم الذي تعرضت له بالقيام بنشر عدد من الصور القديمة لها للاظهار انها متصالحة مع نفسها ولم تتغير كثيرا كما يتهمها مهاجموها.

فقد نشرت مي العيدان صورة قديمة لها من عام 2006 واخرى حديثة وعلقت كاتبة: “صورتي قبل وبعد الصوره الاولي ٢٠٠٦ و الثانيه ٢٠٢٠ ها يخرق عينكم ولا بعد ”.

كما قامت مي العيدان بنشر صورة قديمة لها مع زوجها الفنان الراحل على المفيدي وعلقت كاتبة: “من ارشيف الذكريات صورتي مع المرحوم زوجي السابق الفنان على المفيدي في بيروت بالروشه اثناء شهر العسل “.

يذكر ان مي العيدان تزوجت عام 1995 من الفنان علي المفيدي، والذي كان يكبرها بنحو اربعين عاما، لكنهما انفصلا عام 2006 وكان قد تحدثت عن ظروف زواجها وانفصالها في لقاء مع نهى نبيل.