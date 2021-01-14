شاركت الاعلامية الكويتية مي العيدان مقطع فيديو لطفلة الفنان العراقي علي يوسف فيما يبدو انها محاولة منها لاغاظة مواطنتها الفنانة هند البلوشي.

فقد نشرت مي العيدان مقطع فيديو لطفلة يوسف، والتي يبدو ان عمرها لا يتجاوز الاشهر القليلة, وعلقت عليه كاتبة: “ملك ابنة الفنان علي يوسف من زوجته العراقيه ابنة عمته زهراء . . فديت الكياته و الجمال الله يحفظها ويحفظ اعيالكم”.

وقد تفاعل متابعو العيدان مع الفيديو حيث جاءت بعض التعليقات على الشكل التالي: “ فاعله خير مي العيدان ” و “مي تقود حرب باردة مع هند ” و “عاشت ايدج مي والله وكفو خلي هند تنكهر خطافه الرياجيل ”.

وكانت هند البلوشي قد علقت على ضجة زواجها من علي يوسف في تصريحات لها مع برنامج “إي تي بالعربي”، وخاصة حول زواجها من رجل متزوج بأخرى، وقالت إنها لم تكن على علم بقصة زواجه الأولى، وعرفت في وقت متأخر إنه متزوج، وحدث بينهما نقاشات وحوارات في هذا الأمر، ولكنها لا تمانع وليس لديها مشكلة في الأمر، لأنه لديه حياته وهو زوج لديه الحق في تعدد الزوجات وتثق إنه سيعدل بين زوجاته، حسب تعبيرها.

كما كشفت هند البلوشي عن سبب تجاهل علي يوسف لإعلان زواجهما حتى الان وقالت إنه لا يوجد بيت بدون مشاكل أو خلافات، ونفت أن تكون هي من سربت خبر زواجها من علي يوسف،

وتابعت إن زوجها لم يعلن الخبر حتى الآن لأنه لم يكن يرغب في إعلان الزواج، وإنها متأكدة من أنه سيعلن الخبر في الوقت الذي سيراه مناسباً،

وعن موقف اولادها من زواجها قالت إنها أخبرت ابنتها بزواجها الجديد وليس لديها مشكلة في الأمر.